Trisha Alexander
Trisha Alexander from the Glacier County Sheriff's Office Facebook

GLACIER COUNTY- Glacier County Sheriff's Office shared an update saying Trisha Alexander has been located and is safe 

Glacier County Sheriff’s Office posted an attempt to locate/welfare check for a woman last seen around 6:30 pm Tuesday.

According to the post, Trisha Alexander was last seen dropping her mother off at the casino in Browning around 6:30 pm on Tuesday.

Trisha was last seen driving a red 2007 Ford F-150 4 door with a grill guard with the license plate number CSZ940.

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