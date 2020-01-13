GFC MSU
Megan Lewis KFBB/KHBB News Director

GREAT FALLS - Great Falls College MSU announced they'll be putting a moratorium on their Respiratory Therapy program.  

Students currently enrolled in the RT will be able to finish and graduate in the spring of 2021.

No new students will be accepted into the program.  In the meantime GFC MSU plans to monitor the current job market.

In a press release sent to KFBB, GFC-MSU cites 'enrollment numbers have declined over the past several years. Local area hospitals, clinics, and medical practices have few open positions for respiratory therapists.'

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