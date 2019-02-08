Frank LaLiberty guest speaker at Interpretive Center

Frank LaLiberty, an expert on St. Peter Mission will be a featured speaker at the Lewis and Clark Interpretive Center on Tuesday February 12th at 7 P.M.

His presentation will be free and open to the public.

LaLiberty has researched articles, books, and mission archives in Ursuline Center and he has interviewed local Individuals about the history of the mission.

LaLiberty has also been an advisor for books “Mary Fields, AKA Stagecoach Mary” “Montana Mountains in My Heart” and poetry essays and stories about St. Peter’s Mission.

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