Frank LaLiberty guest speaker at Interpretive Center

...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM MST SUNDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT
UNTIL 11 PM MST SATURDAY...
* WHAT...PERIODS OF SNOW AND VERY COLD WIND CHILLS OCCURRING.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES. WIND CHILLS AS
LOW AS 40 BELOW ZERO OCCURRING.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 11 PM MST
SATURDAY. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, UNTIL 2 PM MST SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED
SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
LISTEN TO NOAA WEATHER RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR THE LATEST
UPDATES ON THIS SITUATION.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM MST SUNDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT
UNTIL 11 PM MST SATURDAY...
* WHAT...PERIODS OF SNOW AND VERY COLD WIND CHILLS OCCURRING.
ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES. WIND CHILLS AS
LOW AS 40 BELOW ZERO OCCURRING.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 11 PM MST
SATURDAY. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, UNTIL 2 PM MST SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED
SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
LISTEN TO NOAA WEATHER RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR THE LATEST
UPDATES ON THIS SITUATION.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...COLD AND SNOW MOVING SOUTH INTO NORTH CENTRAL MT...
AS OF 845 AM, AN ARCTIC COLD FRONT WAS LOCATED ALONG A LINE FROM
JUST SOUTH OF GREAT FALLS TO JUST NORTH OF LEWISTOWN. TEMPERATURES
IN THE TEENS AHEAD OF THE FRONT WILL FALL TO AROUND 5 BELOW AFTER
THE FRONT MOVES THROUGH, WITH WIND CHILLS FALLING TO AROUND 20
BELOW.
LIGHT SNOW IS ALSO OVERSPREADING NORTH CENTRAL MT AS WELL.
VISIBILITY WILL GENERALLY FALL TO ONE MILE, BUT A FEW HEAVIER SNOW
SHOWERS COULD REDUCE VISIBILITIES TO AROUND A HALF MILE.