Wolfe Mug

Former Lewis and Clark County Sheriff's Deputy, Virgil Wolfe, has been arrested.

This was announced on the Cascade County Sheriff/Coroner's Office Facebook page Thursday evening.

Wolfe is being charged with one count of incest and 80 counts of sexual abuse of children. Detectives with the Cascade County Sheriff’s Office, along with Agents from Homeland Security mad the arrest. As we learn more details, we’ll continue to keep you updated.

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