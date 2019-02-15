former lewis and clark sheriff's deputy

Former Lewis and Clark Sheriff's Deputy Virgil Wolfe was arrested by detectives from the Cascade County Sheriff's Office along with agents from  Homeland Security for one (1) count of Incest and eighty (80) counts of Sexual Abuse of Children.

The announcement was made on Cascade County Sheriff/Coroner's Office Facebook page Thursday evening. 

A special thank-you is also given to Rocky Mountain Information Network for their assistance in the investigation.

We'll continue to update you with the latest information on the investigation as it comes into our newsroom.  

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