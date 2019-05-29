THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR...
RAIN AND SNOWMELT IN...
NORTHEASTERN LEWIS AND CLARK COUNTY IN WEST CENTRAL MONTANA...
SOUTH CENTRAL TETON COUNTY IN NORTH CENTRAL MONTANA...
NORTHWESTERN CASCADE COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
* UNTIL FURTHER NOTICE
* HEAVY RAIN AND SNOWMELT UPSTREAM HAS CAUSED FLOODING ALONG THE SUN
RIVER FROM NEAR SIMMS DOWNSTREAM TO NEAR VAUGHN. THE RIVER IS
EXPECTED TO REMAIN ABOVE FLOOD STAGE THOUGH MUCH OF THIS WEEK.
* SEVERAL ROADS ARE CLOSED DUE TO FLOODING ALONG THE SUN RIVER.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
FORT SHAW, FORT SHAW, SIMMS AND SUN RIVER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
A FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. ALL
INTERESTED PARTIES SHOULD TAKE NECESSARY PRECAUTIONS IMMEDIATELY.
UP TO DATE RIVER LEVELS AND FORECASTS CAN BE FOUND AT
HTTPS://WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=TFX
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS EXTENDED THE
* FLOOD WARNING FOR...
RAIN AND SNOWMELT IN...
CENTRAL LEWIS AND CLARK COUNTY IN WEST CENTRAL MONTANA...
WEST CENTRAL CASCADE COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 845 AM MDT THURSDAY.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING ALONG THE DEARBORN RIVER AND ITS
TRIBUTARIES. MINOR FLOOD STAGE IS 6.5 FEET.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
UP TO DATE RIVER LEVELS AND FORECASTS CAN BE FOUND AT
HTTPS://WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=TFX
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