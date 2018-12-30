Flights being diverted and delayed at Great Falls Airport

Due to inclement weather numerous flights in and out of Great Falls International Airport have been either delayed or diverted all together.

So far 4 separate flights have been Diverted all together, Two from Seattle, one from Minneapolis, and One from Denver.

For a full list of their scheduled flights and to see if your flight is diverted or delayed head to their website.

Here is the link https://flygtf.com/airline-schedule/ 

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