Flights being diverted and delayed at Great Falls Airport

...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM MST
MONDAY...
* WHAT...PERIODS OF SNOW OCCURRING. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF
2 TO 4 INCHES AT LOWER ELEVATIONS AND 5 TO 10 INCHES IN THE
MOUNTAINS.
* WHERE...MEAGHER, JUDITH BASIN AND CASCADE.
* WHEN...UNTIL 9 AM MST MONDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON ICY AND SNOW COVERED ROADS, WITH
VISIBILITY FALLING BELOW ONE HALF MILE AT TIMES. WIND CHILL
VALUES WILL FALL TO AROUND 10 BELOW ZERO BY LATE THIS EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...AREAS OF MODERATE SNOWFALL WILL CONTINUE INTO THE EARLY EVENING
HOURS...
AREAS OF MODERATE SNOWFALL AND POOR VISIBILITY WILL CONTINUE INTO
THE EVENING HOURS OVER PORTIONS OF CENTRAL AND SOUTHWEST MT. AS OF
330 PM, THE HEAVIEST SNOWFALL WAS OCCURRING OVER THE EASTERN
PORTIONS OF CASCADE COUNTY, EASTWARD TO LEWISTOWN, THEN SOUTHWARD
THROUGH THE HELENA VALLEY AND INTO THE BOZEMAN AREA.
VISIBILITY IS REDUCED TO LESS THAN A HALF MILE AT TIMES IN AREAS
OF FALLING AND BLOWING SNOW. WIND GUSTS OF 30 TO 40 MPH WILL
CONTINUE IN THIS REGION INTO THE EARLY EVENING HOURS. NEW SNOW
ACCUMULATIONS OF 1 TO 2 INCHES ARE POSSIBLE BY 7 PM, BUT WITH THE
BLOWING SNOW, SOME DRIFTING OF THE SNOW WILL OCCUR.
WITH COLDER AIR MOVING INTO THE REGION, WET ROADWAYS WILL FREEZE
OVER, ESPECIALLY AFTER SUNSET. EXPECT SLOWLY IMPROVING CONDITIONS
AFTER 6 PM THIS EVENING.