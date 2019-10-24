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CONRAD- According to Conrad Police Department’s Facebook, multiple first responders will be conducting an exercise at the Conrad High School in coordination with the Conrad School District.

The exercise is on October 29 and is expected to be between 12:00 pm and 1:30 pm.

An increased presence of emergency responders along with the sound of sirens can be expected during the hours.

Conrad EMS, Law Enforcement, Montana Highway Patrol and Mercy Flight will be a part of the exercise.

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