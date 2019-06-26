fire pit

GREAT FALLS- When it comes to using a fire pit in your backyard, Great Falls Fire Rescue says it's important to keep a few things in mind.

First and foremost, you're fire pit needs to be 15 feet away from any combustibles; such as a wood fence or your house.

You'll also want to make sure you have extinguishing source within 10 feet of your fire pit.

Fire pits in Great Falls are only allowed to burn fire wood. Garbage, yard debris, and vegetation are not allowed.

It’s also important to make sure the fire is attended at all times.

Lastly, tell your insurance provider about the intent to use your fire pit.

However, your insurance agent is the only person you’ll want to have a conversation with.

“What we do get is a lot of complaints from neighbors. So the thing that we need to remember is that you do have neighbors; but also, it is something to enjoy,” explains Dirk Johnson, Great Falls Fire Marshal.  

For more information, visit: https://greatfallsmt.net/fire/backyard-fireplaces

Tags

News For You