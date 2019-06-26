...THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR CENTRAL CASCADE COUNTY WILL
EXPIRE AT 730 PM MDT...
THE STORM WHICH PROMPTED THE WARNING HAS MOVED OUT OF THE AREA.
THEREFORE, THE WARNING WILL BE ALLOWED TO EXPIRE. HOWEVER GUSTY
WINDS ARE STILL POSSIBLE WITH THIS THUNDERSTORM.
A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM MDT FOR
CENTRAL MONTANA.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN JUDITH BASIN COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
SOUTHWESTERN CHOUTEAU COUNTY IN NORTH CENTRAL MONTANA...
NORTHEASTERN CASCADE COUNTY IN CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 745 PM MDT.
* AT 716 PM MDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR BELT, OR 18
MILES SOUTHEAST OF GREAT FALLS, MOVING NORTHEAST AT 10 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BELT, SLUICE BOXES STATE PARK, RAYNESFORD AND ARMINGTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
&&
HAIL...0.88IN
WIND...70MPH
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
449 IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN MONTANA THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES
IN CENTRAL MONTANA
CASCADE FERGUS JUDITH BASIN
MEAGHER
IN NORTH CENTRAL MONTANA
CHOUTEAU TETON
IN SOUTHWEST MONTANA
BROADWATER GALLATIN JEFFERSON
IN WEST CENTRAL MONTANA
LEWIS AND CLARK
THIS INCLUDES THE CITIES OF AUGUSTA, BATTLE RIDGE PASS, BELT,
BIG SANDY, BOULDER, BOULDER HILL, BOZEMAN, BOZEMAN PASS, BYNUM,
CARTER, CASCADE, CHOTEAU, DUTTON, ELK PARK PASS, FAIRFIELD,
FLESHER PASS, FORT BENTON, GRASS RANGE, GREAT FALLS, HELENA,
HOBSON, HOMESTAKE PASS, KINGS HILL PASS, LEWISTOWN,
LEWISTOWN DIVIDE, LINCOLN, MACDONALD PASS, MARTINSDALE,
MONTANA CITY, RAYNESFORD, ROGERS PASS, STANFORD, TARGHEE PASS,
TOSTON, TOWNSEND, WEST YELLOWSTONE, WHITE SULPHUR SPRINGS,
WHITEHALL, WINIFRED, AND WINSTON.