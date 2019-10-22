...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS
EVENING...
* WHAT...WEST WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH
EXPECTED.
* WHERE...MEAGHER, CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK, CASCADE
AND JUDITH BASIN.
* WHEN...FROM NOON TODAY UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW DOWN LIMBS, TREES, AND POWER
LINES. A FEW POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL COULD BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE ARE URGED TO SECURE LOOSE OBJECTS THAT COULD BE BLOWN
AROUND OR DAMAGED BY THE WIND.
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...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT
FROM 9 PM THIS EVENING TO NOON MDT WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES
BETWEEN BELT AND GEYSER, AND 4 TO 8 INCHES ON KINGS HILL PASS.
* WHERE...PORTIONS OF CASCADE, JUDITH BASIN AND MEAGHER.
* WHEN...FROM 9 PM THIS EVENING TO NOON MDT WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS ON PORTIONS OF
HIGHWAY 200 FROM BELT TO GEYSER, AND HIGHWAY 89 OVER KINGS HILL
PASS.
* ADDITIONAL DETAILS...EXPECT RAIN TO CHANGE TO SNOW THIS EVENING,
WITH PERIODS OF SNOW OVERNIGHT AND THROUGH WEDNESDAY MORNING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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