GREAT FALLS – Late Monday night emergency crews responded to a fire at the H & H Mobile Home Court on the 1300 block of 6th Street NW.

The homeowner's neighbor told our reporter that the homeowner left for a short walk to the nearby gas station and on the way back saw the smoke and his home had been engulfed in flames.

The owner and his dog were the only residences of the home at the time of the fire and both were able to walk away safely from the fire.

A cause has yet to be determined, but when a reporter arrived on scene the damage was extensive to the entire inside of the mobile home.

We will update as we continue to get more information.

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