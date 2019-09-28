Camera Pendron north of Choteau
Montana Department of Transportation Road Cameras- Pendroy

TETON COUNTY- Teton County Sheriff posted to their Facebook at 9:00 a.m.:

EMERGENCY TRAVEL ONLY. Stay home and do not drive unless an emergency.

The Montana Department of Transportation Travel info shows the roads on Highway 89 from Pendroy to Fairfield are covered with slush/ scattered slush.

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