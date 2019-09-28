...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING
TO 6 AM MDT MONDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 7 TO 15
INCHES AT LOWER ELEVATIONS, AND 15 TO 30 INCHES IN THE MOUNTAINS.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...JUDITH BASIN AND CASCADE COUNTIES.
* WHEN...FROM 6 AM THIS MORNING TO 6 AM MDT MONDAY.
* IMPACTS...EXTREME IMPACTS ARE POSSIBLE. WIDESPREAD TREE DAMAGE
IS POSSIBLE DUE TO THE HEAVY, WET SNOW FALLING ONTO TREES WITH
FOLIAGE. DOWNED POWER LINES ARE ALSO POSSIBLE, RESULTING IN
WIDESPREAD POWER OUTAGES. AGRICULTURAL INTERESTS; OUTDOOR
RECREATIONAL INTERESTS, INCLUDING CAMPING AND HUNTING
ACTIVITIES; AND TRAVEL WILL ALSO BE NEGATIVELY IMPACTED.
* ADDITIONAL DETAILS...PRECIPITATION WILL LIKELY BE IN THE FORM OF
RAIN EARLY SATURDAY MORNING, BUT TRANSITIONS TO SNOW BY THE
LATE MORNING OR EARLY AFTERNOON HOURS ON SATURDAY. PERIODS OF
HEAVY SNOW IS THEN EXPECTED SATURDAY NIGHT THROUGH SUNDAY NIGHT.
PATCHY BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&
MOLDAN