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GREAT FALLS- Great Falls Fire Rescue posted saying high voltage lines are down on 57th Street South and 8th Avenue South are causing multiple grass fires and road closures.

GFFR says the area is open to traffic.

Witnesses say they saw ambulances and fire trucks headed down 10th to the area and there is no power to multiple businesses on 10th Avenue South.

Fuddruckers says they do not have power and are closing down for the night. 

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