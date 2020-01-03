...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM TO 9 PM MST
SATURDAY...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 35 TO 45 MPH, WITH GUSTS UP TO 70 MPH,
ARE EXPECTED.
* WHERE...EASTERN TETON, JUDITH BASIN, EASTERN PONDERA, TOOLE,
LIBERTY, CASCADE, CHOUTEAU, AND CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND
CLARK COUNTIES.
* WHEN...FROM 6 AM TO 9 PM MST SATURDAY.
* IMPACTS...STRONG WINDS MAY CAUSE DAMAGE AND BLOW AWAY UNSECURED
OUTDOOR OBJECTS. TRAVEL WILL BECOME DIFFICULT, ESPECIALLY FOR
HIGH PROFILE VEHICLES AND THOSE PULLING TRAILERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE CAUTION IF YOU ARE DRIVING.
LISTEN TO NOAA WEATHER RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR THE LATEST
UPDATES ON THIS SITUATION.
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MOLDAN