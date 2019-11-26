In tonight's Community Spotlight, Jamie Darko, Tia Zaremski, and John Milton stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming "Winter Wonderland Walk-A-Thon" hosted by the Great Falls High BPA Club to benefit Special Olympics. 

This year's event will take place on Sunday, Dec. 8th at 1:00pm at Gibson Park. Pie and hot chocolate will be available at the finish line, and all proceeds benefit Special Olympics Montana. 

For more information, search "Special Olympics Montana" on Facebook. 

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