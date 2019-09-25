Community Spotlight: Under the Big Sky Buddy Walk
Anchor/Reporter

In tonight's Community Spotlight, Jared and Joan Redeen stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming "Under the Big Sky Buddy Walk."

This year's walk will be on Saturday, Sept. 28th at 11:00am. The event is free and open to the public, and is all in an effort to raise awareness about Down Syndrome. 

Festivities will take place at the University of Providence; please come prepared for the winter weather. 

For more information, head to their Facebook Page

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