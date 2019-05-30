Community Spotlight: Summer Music Camp
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Community Spotlight: Summer Music Camp

In tonight's Community Spotlight, Music and Art Supervisor Dusty Molyneaux stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming "Summer Music Camp" for students across the Electric City. 

This year's camp runs June 10th-June 21st, with 45 minute classes Monday-Friday. Tuition is $40 ($10 for students who qualify for free/reduced lunch). 

There is also a "Jump Start" Camp running August 10th-21st, with $20 tuition ($5 for students who qualify for free/reduced lunch). 

Registration forms can be found in your students' Wednesday envelopes. For more information, please call 406-268-6052

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