Community Spotlight: Shred Day for Polio

...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR EAST CENTRAL LEWIS AND CLARK...
SOUTHEASTERN TETON...WESTERN CHOUTEAU AND NORTHWESTERN CASCADE
COUNTIES UNTIL 1045 PM MDT...
AT 1012 PM MDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM 8 MILES WEST OF FORT SHAW TO 7 MILES NORTHWEST
OF CASCADE TO 15 MILES NORTHEAST OF WOLF CREEK. MOVEMENT WAS
NORTHEAST AT 45 MPH.
PEA SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 45 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THESE STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREAT FALLS, CASCADE, BLACK EAGLE, FORT SHAW, POWER, EDEN, VAUGHN,
FIRST PEOPLES BUFFALO JUMP STATE PARK, SUN RIVER, TOWER ROCK STATE
PARK, ULM AND SIMMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD
TO LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
THESE STORMS MAY INTENSIFY, SO BE CERTAIN TO MONITOR LOCAL RADIO
STATIONS AND AVAILABLE TELEVISION STATIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION
AND POSSIBLE WARNINGS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE.
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