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Community Spotlight: Shred Day for Polio

Courtesy: Great Falls Rotary Club

In tonight's Community Spotlight, Lacey Gallagher with the Rotary Club of Great Falls stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming Shred Day Event to help end Polio worldwide. 

The event will take place Tuesday, June 18th at the Meadowlark Country Club in Great Falls from 11-2pm. 

Cost is $10 for a banker's sized box up to five boxes, $20 for each additional box. 

All proceeds will go towards fighting to end Polio across the world. 

For more information, head over to their website or call 781-8844

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