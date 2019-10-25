Red Ribbon Week Flyer

In tonight's Community Spotlight, Nikki DiRico sat down with Mary Lynn Billy of the Indian Family Health Clinic to discuss the upcoming Red Ribbon Week in the effort against drug addiction. 

The campaign supports the Red Ribbon Campaign, with the theme "Send a message. Stay Drug Free."

National Red Ribbon Week will take place October 28- November 1 across Cascade County.

During theme week everyone is asked to participate in fun theme days, like wear red on Wednesday. 

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