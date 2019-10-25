...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT THIS
EVENING ABOVE 5000 FEET...
* WHAT...SNOW OCCURRING ABOVE 5000 FEET. ADDITIONAL SNOW
ACCUMULATIONS OF UP TO 3 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35
MPH.
* WHERE...ELEVATIONS ABOVE 5000 FEET IN THE SOUTHERN ROCKY
MOUNTAIN FRONT, CASCADE, JUDITH BASIN, CENTRAL AND SOUTHERN
LEWIS AND CLARK, JEFFERSON, AND MEAGHER COUNTIES. THIS ADVISORY
DOES NOT INCLUDE THE CITIES OF GREAT FALLS, HELENA, OR WHITE
SULFUR SPRINGS
* WHEN...UNTIL 10 PM MDT THIS EVENING.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
MOLDAN
...HEAVY SNOW BANDS WILL IMPACT THE PLAINS INTO THE CENTRAL MONTANA
MOUNTAINS...
AT 425 PM MDT, AN AREA OF HEAVY SNOW WAS LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 20 MILES NORTHWEST OF AUGUSTA TO 10 MILES SOUTHWEST
OF GREAT FALLS TO 5 MILES NORTH OF DENTON. MOVEMENT WAS SOUTH AT 25
MPH.
WINDS IN EXCESS OF 30 MPH ARE POSSIBLE WITH THIS AREA OF HEAVY SNOW.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREAT FALLS, CHOTEAU, CASCADE, STANFORD, FAIRFIELD, BELT, GERALDINE,
DENTON, HOBSON, MOORE, HIGHWOOD, BLACK EAGLE, GEYSER, FORT SHAW, FORT
SHAW, AUGUSTA, WOLF CREEK, POWER, CARTER AND NEIHART.
VISIBILITIES WILL DROP QUICKLY TO A HALF MILE OR LESS IN THIS AREA
OF HEAVY SNOW.
A WINTER WEATHER ADVISORY IS IN EFFECT FOR PARTS OF THE IMPACTED
AREA. PLEASE MONITOR LOCAL MEDIA OUTLETS AND THE NATIONAL WEATHER
SERVICE FOR FURTHER STATEMENTS.
CONDITIONS CAN DETERIORATE RAPIDLY IN WINTER WEATHER SITUATIONS. BE
PREPARED FOR SNOW OR ICE COVERED ROADS. SLOW DOWN AND ALLOW EXTRA
TIME WHEN TRAVELING.