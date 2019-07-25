THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A STATEWIDE MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR
EVANDER WHITEDIRT. EVANDER IS AN AMERICAN INDIAN MALE, 25 YEARS
OLD, 5 FEET, 7 INCHES TALL, 145 POUNDS, BROWN HAIR, AND BROWN EYES.
HE WAS REPORTED MISSING TODAY, BUT WAS LAST SEEN ON JULY 15TH NEAR
LAME DEER. EVANDER HAS A MENTAL HEALTH DISABILITY THAT CAUSES HIM
TO FUNCTION AT THE LEVEL OF AN 11 YEAR OLD CHILD, AND POSSIBLY BE
COMBATIVE. THERE IS CONCERN HE MAY BE ENDANGERED. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION, PLEASE CALL BIA NORTHERN CHEYENNE LAW ENFORCEMENT AT
406 477 6289.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING
FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS FOR FIRE WEATHER ZONES 112, 113,
114, 115, AND 117...
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH
SATURDAY EVENING FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS FOR FIRE WEATHER
ZONES 112, 113, 114, 115, AND 117...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A FIRE
WEATHER WATCH FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS, WHICH IS IN EFFECT
FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115 AND 117.
* TIMING...STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY WILL CONTINUE THROUGH THIS
EVENING. ANOTHER PERIOD OF WINDY CONDITIONS AND LOW HUMIDITY IS
POSSIBLE SATURDAY AFTERNOON AND EVENING.
* WINDS...WEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH TODAY.
WEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH POSSIBLE ON
SATURDAY AFTERNOON AND EVENING.
* RELATIVE HUMIDITY...NEAR 10 PERCENT.
* IMPACTS...STRONG WESTERLY WINDS WILL MAKE IT DIFFICULT TO CONTAIN
ANY NEW FIRE STARTS ON LOWER ELEVATION GRASSY AREAS THAT HAVE
DRIED OUT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS FIRE WEATHER WATCH.
&&
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING
FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS FOR FIRE WEATHER ZONES 112, 113,
114, 115, AND 117...
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH
SATURDAY EVENING FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS FOR FIRE WEATHER
ZONES 112, 113, 114, 115, AND 117...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED A FIRE
WEATHER WATCH FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS, WHICH IS IN EFFECT
FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115 AND 117.
* TIMING...STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY WILL CONTINUE THROUGH THIS
EVENING. ANOTHER PERIOD OF WINDY CONDITIONS AND LOW HUMIDITY IS
POSSIBLE SATURDAY AFTERNOON AND EVENING.
* WINDS...WEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH TODAY.
WEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH POSSIBLE ON
SATURDAY AFTERNOON AND EVENING.
* RELATIVE HUMIDITY...NEAR 10 PERCENT.
* IMPACTS...STRONG WESTERLY WINDS WILL MAKE IT DIFFICULT TO CONTAIN
ANY NEW FIRE STARTS ON LOWER ELEVATION GRASSY AREAS THAT HAVE
DRIED OUT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS FIRE WEATHER WATCH.
&&