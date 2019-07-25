Community Spotlight: PINK it UP

Courtesy: Great Falls Voyagers Facebook

 Anchor/Reporter

In tonight's Community Spotlight, Lacey Gallagher with the City-County Health Department stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming PINK it UP at the Ballpark event. 

The event will take place on Monday, July 29th. Doors open at 6:00pm and the first pitch is at 7:00pm at Centene Stadium in Great Falls. 

The night is to help raise awareness and funds to support women diagnosed with breast cancer each year. 

For more information about the event, call 788-8284, or 406-2662. You can also head to their Facebook page

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