...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON
THROUGH WEDNESDAY EVENING DUE STRONG GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE
HUMIDITY FOR ZONES 112, 113, 114, 115, 116, 117, AND 118...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115, 116, 117
AND 118.
* TIMING...WEDNESDAY AFTERNOON INTO EARLY WEDNESDAY EVENING.
* WINDS...WEST 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 35 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 15 TO 20 PERCENT.
* TEMPERATURES...IN THE UPPER 80S AND SOME LOWER 90S.
* IMPACTS...ANY NEW FIRE STARTS COULD BE DIFFICULT TO CONTAIN
BECAUSE OF THE LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
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