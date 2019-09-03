  • Anchor/Reporter

In tonight's Community Spotlight, Cooper and Brian Crosby stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming "My Best 5K" Run and Kids Dash. 

My Best 5K

Courtesy: Great Falls Public Schools Foundation

The event will take place on Sunday, Sept. 15th. 

Proceeds from the event will go towards the Jake Arntson Memorial Fund through the Great Falls Public Schools Foundatin, which will fund the Jake Arntson Teammate of the Year Scholarship. 

For more information and to register in advance, head to their website

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