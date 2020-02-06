...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST FRIDAY
ABOVE 5500 FEET...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
FRIDAY BELOW 5500 FEET...
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING ABOVE 5500 FEET, HEAVY SNOW
IS OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 12 INCHES.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH IN THE MOUNTAINS. FOR THE WINTER
WEATHER ADVISORY BELOW 5500 FEET, SNOW EXPECTED TO DEVELOP* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY OVER MOUNTAIN
PASSES. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING AND
EVENING COMMUTES. THERE WILL ALSO BE INCREASED AVALANCHE
DANGER FOR BACKCOUNTRY RECREATION.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOWFALL WILL DECREASE SOMEWHAT THIS
AFTERNOON, POSSIBLY ALLOWING IT TO PARTIALLY MELT ON LOWER
ELEVATION ROADWAYS, THEN REFREEZE THIS EVENING. SNOWFALL WILL
INCREASE AGAIN OVERNIGHT, CREATING A GREATER ICING HAZARD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TONIGHT. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO 4 INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST FRIDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT OVER MOUNTAIN PASSES. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING AND EVENING
COMMUTES. AVALANCHE DANGER REMAINS HIGH FOR BACKCOUNTRY
RECREATION.
* ADDITIONAL DETAILS...ICING POTENTIAL IS HIGHER WHERE SNOW HAS
PARTIALLY MELTED, AND IS EXPECTED TO FREEZE OVERNIGHT WITH
ADDITIONAL SNOWFALL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. KEEP AN EXTRA
FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN
EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST FRIDAY
ABOVE 5500 FEET...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
FRIDAY BELOW 5500 FEET...
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING ABOVE 5500 FEET, HEAVY SNOW
IS OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 12 INCHES.
WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH IN THE MOUNTAINS. FOR THE WINTER
WEATHER ADVISORY BELOW 5500 FEET, SNOW EXPECTED TO DEVELOP* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY OVER MOUNTAIN
PASSES. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING AND
EVENING COMMUTES. THERE WILL ALSO BE INCREASED AVALANCHE
DANGER FOR BACKCOUNTRY RECREATION.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOWFALL WILL DECREASE SOMEWHAT THIS
AFTERNOON, POSSIBLY ALLOWING IT TO PARTIALLY MELT ON LOWER
ELEVATION ROADWAYS, THEN REFREEZE THIS EVENING. SNOWFALL WILL
INCREASE AGAIN OVERNIGHT, CREATING A GREATER ICING HAZARD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TONIGHT. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO 4 INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST FRIDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT OVER MOUNTAIN PASSES. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING AND EVENING
COMMUTES. AVALANCHE DANGER REMAINS HIGH FOR BACKCOUNTRY
RECREATION.
* ADDITIONAL DETAILS...ICING POTENTIAL IS HIGHER WHERE SNOW HAS
PARTIALLY MELTED, AND IS EXPECTED TO FREEZE OVERNIGHT WITH
ADDITIONAL SNOWFALL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. KEEP AN EXTRA
FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN
EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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