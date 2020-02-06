  • mdepping

In tonight's Community Spotlight, Desteni Yatsko and Jaclyn Kessler stopped by the KFBB studios to talk about Great Falls High's upcoming production, "Maybe Baby, It's You."

The shows will take place Feb. 13-15th at the Times Square Building and feature a four-course prime rib dinner. 

Tickets are $30/person and you are required to reserve your spot in advance. 

For more information or to make a reservation, call 406-268-6354.

Tags

News For You