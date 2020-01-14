Margarita Meltdown
Anchor/Reporter

In tonight's Community Spotlight, Deb Sivumaki stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming "Margarita Meltdown" taking place on Friday, Jan. 24th at 5:30pm. 

As always, the Montana ExpoPark will be transformed into an indoor beach to help support Eagle Mount of Great Falls. 

Tickets are $35 before the event, $40 at the door. Must be 21 or older to attend. 

For more information, head to Eagle Mount of Great Falls' website.  

Tags

News For You