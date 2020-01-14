...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT
UNTIL 5 PM MST THURSDAY...
* WHAT...VERY COLD WIND CHILLS OCCURRING. WIND CHILLS AS LOW AS
40 BELOW ZERO.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL AND NORTH CENTRAL MONTANA.
* WHEN...UNTIL 5 PM MST THURSDAY.
* IMPACTS...THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE
FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE CAUTION WHILE TRAVELING OUTSIDE. WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A
HAT, AND GLOVES.
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...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL MONTANA, INCLUDING THE FOLLOWING AREA, THE
MISSOURI RIVER IN THE CITY OF GREAT FALLS.
* THROUGH SATURDAY AFTERNOON
* AS OF TUESDAY AFTERNOON, AN ICE JAM CONTINUES TO IMPACT A
PORTION OF THE MISSOURI RIVER IN GREAT FALLS. THE RIVER LEVEL
REMAINS BETWEEN 15 AND 16 FEET. MINOR IMPACTS TO LOW-LYING PARTS
OF THE RIVER'S EDGE TRAIL, AND RIVERSIDE PARK NEAR THE CENTRAL
AVENUE BRIDGE, ARE EITHER OCCURRING OR MAY STILL OCCUR.
* ICE AND RIVER WATER MAY CONTINUE TO PUSH ONTO THE RIVER BANKS
NEAR RIVERSIDE PARK. FLOODING COULD BEGIN TO IMPACT RIVER
DRIVE BETWEEN THE 10TH AVENUE BRIDGE AND BROADWATER BAY PARK,
ALONG WITH CONTINUED IMPACTS TO LOW-LYING PARTS OF THE RIVER'S
EDGE TRAIL AND RIVERSIDE PARK NEAR THE CENTRAL AVENUE BRIDGE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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