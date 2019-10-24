...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE FRIDAY NIGHT
THROUGH SATURDAY AFTERNOON...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5
INCHES POSSIBLE BETWEEN BELT AND GEYSER AND 6 TO 12 INCHES
POSSIBLE OVER KINGS HILL PASS. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 35
MPH.
* WHERE...MEAGHER, CASCADE AND JUDITH BASIN.
* WHEN...FROM LATE FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY AFTERNOON.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT. PATCHY BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...THOSE HUNTING OR RECREATING OUTDOORS ON
SATURDAY SHOULD EXPECT MUCH COLDER TEMPERATURES AND SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
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...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM FRIDAY TO
MIDNIGHT MDT FRIDAY NIGHT...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 35 TO 45 MPH, WITH GUSTS UP TO 65 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FROM 9 AM FRIDAY TO MIDNIGHT MDT FRIDAY NIGHT.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW DOWN LIMBS, TREES, AND POWER
LINES. A FEW POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL COULD BE
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
* ADDITIONAL DETAILS...THE WIND EVENT ON FRIDAY IS FORECAST TO BE
STRONGER THAN THE WIND EVENT ON THIS PAST TUESDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE ARE URGED TO SECURE LOOSE OBJECTS THAT COULD BE BLOWN
AROUND OR DAMAGED BY THE WIND.
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