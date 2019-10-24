In tonight's Community Spotlight, Susan Cooper with Get Fit Great Falls stopped by the KFBB studios to talk about their upcoming "Just Add a Vegetable" campaign. 

The first event will take place on Wednesday, November 6th at 2J's Fresh Market. During that time, visitors will have a chance to speak with a nutritionist about the importance of vegetables, and win a basket of fresh veggies!

For more information, head to GFGF's website

Tags

News For You