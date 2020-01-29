In tonight's Community Spotlight, Ashleigh McCann stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming "Sweets and Swing" event at the History Museum in Great Falls. 

The fundraiser will feature sweets, swing dancing, and live music thanks to the Bud Nicholls Big Band. 

The evening will take place on Saturday, Feb. 1st. For more information, head to their website or search "Sweets and Swing" on Facebook. 

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