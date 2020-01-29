...HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE FRIDAY NIGHT
THROUGH SATURDAY EVENING...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH
POSSIBLE.
* WHERE...HILL, CASCADE, CHOUTEAU, TOOLE, LIBERTY, EASTERN
PONDERA, BLAINE, EASTERN TETON, JUDITH BASIN AND FERGUS.
* WHEN...FROM LATE FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY EVENING.
* IMPACTS...GUSTY WINDS MAY BLOW DOWN LIMBS, TREES, AND POWER
LINES. A FEW LOCAL POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL MAY
BECOME DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
* ADDITIONAL DETAILS...STRONG WINDS AND DRY CONDITIONS MAY BRING
SOME INCREASED GRASSLAND FIRE DANGER FRIDAY NIGHT THROUGH
SATURDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE
LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS.
&&
...A WINTRY MIX OF PRECIPITATION WILL AFFECT MUCH OF NORTH CENTRAL
AND SOUTHWEST MONTANA AT LEAST THROUGH MIDNIGHT...
AT 955 PM MST, THE LEADING EDGE OF AN AREA OF MIXED PRECIPITATION
WAS LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR TURNER TO NEAR WEST
YELLOWSTONE. THE BACK EDGE WAS ALONG A LINE FROM NEAR SHELBY TO NEAR
MONIDA PASS. MOVEMENT WAS EAST AT 30 MPH.
THIS PRECIPITATION IS MOSTLY SNOW IN THE MOUNTAINS AND MOSTLY RAIN
AT LOWER ELEVATIONS, BUT RAIN HAS BEEN CHANGING OVER TO SNOW FAIRLY
QUICKLY. ALSO, SOME AREAS ALONG THE LEADING EDGE OF THE
PRECIPITATION ARE ALREADY BELOW FREEZING, SO THERE MAY BE BRIEF
PERIODS OF FREEZING DRIZZLE THERE BEFORE BECOMING MORE OF A MIX OF
RAIN AND SNOW.
CONDITIONS CAN DETERIORATE RAPIDLY IN WINTER WEATHER SITUATIONS. BE
PREPARED FOR SNOW OR ICE COVERED ROADS. SLOW DOWN AND ALLOW EXTRA
TIME WHEN TRAVELING.