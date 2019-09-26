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GFPS

In tonight's Community Spotlight, Coach Lance Olson stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming AA State High School Golf Tournament in Great Falls on Oct. 3-4th. 

The tournament will take place at Meadowlark Country Club, at begins at 10:00am both days. It is open to spectators. 

For more information or to volunteer to help, please call the Athletics Department at 268-6083. You can also click here

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