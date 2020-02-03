Community Spotlight
Anchor/Reporter

In tonight's Community Spotlight, Jim McCormick with the Great Falls Rescue Mission stopped by the KFBB studios to talk about the 57th Annual GFRM Banquet happening on April 6th. 

There will be two different times, noon and 6:30pm. Both will take place at the Heritage Inn. 

For more information about the event and GFRM, head to their website

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