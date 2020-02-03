.A PROLONGED PERIOD OF MOUNTAIN AND MOUNTAIN PASS SNOW IS
EXPECTED TO IMPACT AREAS ALONG THE CONTINENTAL DIVIDE, AND CENTRAL
AND SOUTHWEST MONTANA FROM WEDNESDAY NIGHT THROUGH THE EARLY
MORNING HOURS ON FRIDAY. SNOWFALL COULD BECOME HEAVY AT TIMES,
ESPECIALLY DURING THE DAY ON THURSDAY, WHICH COULD IMPACT THE
MORNING AND EVENING COMMUTES. THERE REMAINS SOME UNCERTAINTY WITH
HOW MUCH SNOW WILL ACCUMULATE DURING THE DAY ON THURSDAY AT THE
LOWER ELEVATIONS, BUT FALLING TEMPERATURES THURSDAY NIGHT WILL
LIKELY LEAD TO SOME ACCUMULATIONS OVER THE PLAINS AND VALLEYS OF
CENTRAL AND SOUTHWEST MONTANA. IN ADDITION TO ACCUMULATING SNOW,
BREEZY AND GUSTY WINDS COULD LEAD TO BLOWING SNOW OVER MOUNTAIN
PASSES, WHICH COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITIES.
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH
LATE THURSDAY NIGHT...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS 6 TO 12
INCHES BETWEEN 4000 FEET AND 7000 FEET, WITH 12 TO 24 INCHES ABOVE
7000 FEET. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL MONTANA.
* WHEN...FROM WEDNESDAY AFTERNOON THROUGH LATE THURSDAY NIGHT.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT. AREAS OF BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...THIS WINTER STORM WATCH DOES NOT INCLUDE
THE CITIES OF GREAT FALLS, TOWNSEND, OR DILLON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
&&
MOLDAN