In tonight's Community Spotlight, Laura Connell and Ray Smith stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming Operation Levy voters can expect to see on their ballots. 

Ballots will be mailed out April 15th, 2020. Smith says while the final exact amount of the levy has not yet been determined, it is expected to be around $1.3 million. 

For more information about the levy and Great Falls Public Schools, head over to their website

Tags

News For You