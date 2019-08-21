...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT
FOR NORTH CENTRAL CASCADE COUNTY...
AT 743 PM MDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR GREAT FALLS,
MOVING NORTHEAST AT 25 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO
ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GREAT FALLS, BLACK EAGLE, MALMSTROM AFB AND TRACY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
THIS THUNDERSTORM IS PRODUCING TORRENTIAL RAINFALL , AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING IN THE CITY OF GREAT FALLS. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE
THROUGH FLOODED ROADWAYS.
&&
HAIL...1.25IN
WIND...60MPH
...AIRPORT WEATHER WARNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS ISSUED AN AIRPORT
WEATHER WARNING FOR...
GREAT FALLS INTERNATIONAL AIRPORT /GTF/
THE FOLLOWING WEATHER HAZARDS ARE EXPECTED:
WIND GUSTS 50 MPH OR HIGHER.
HAIL OF 1/2 INCH OR GREATER.
LAT...LON 4745 11139 4750 11139 4750 11133 4745 11133
...A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT SOUTHEASTERN PONDERA...
SOUTHEASTERN TETON...WEST CENTRAL CHOUTEAU AND NORTH CENTRAL CASCADE
COUNTIES...
AT 735 PM MDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED 9 MILES EAST OF
POWER, OR 18 MILES NORTHWEST OF GREAT FALLS, MOVING NORTHEAST AT 40
MPH.
WIND GUSTS UP TO 50 MPH AND PEA SIZE HAIL ARE POSSIBLE WITH THIS
STORM.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
DUTTON AND POWER.
THIS INCLUDES INTERSTATE 15 BETWEEN MILE MARKERS 295 AND 313.
IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY CAUSE
LOCALIZED FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED
ROADWAYS.
FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM.
LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE
SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
THIS STORM MAY INTENSIFY, SO BE CERTAIN TO MONITOR LOCAL RADIO
STATIONS AND AVAILABLE TELEVISION STATIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION
AND POSSIBLE WARNINGS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE.
TO REPORT SEVERE WEATHER, CONTACT YOUR NEAREST LAW ENFORCEMENT
AGENCY. THEY CAN RELAY YOUR REPORT TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE
OFFICE IN GREAT FALLS.