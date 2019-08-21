GFPS

In tonight's Community Spotlight, GFPS Athletic Director Mike Henneberg stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming season. 

Football kicks off Friday the 30th, soccer and volleyball on the 31st. Some exciting news: this year GFPS will also be hosting State Golf and State Cross Country. 

Henneberg encourages anyone interested in athletics to come out and support the students, while enjoying the impressive facilities GFPS is working with. 

For more information and complete schedules, head over to their website

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