First Peoples Buffalo Jump
Photo Courtesy of WikimediaCommons

In tonight's Community Spotlight, Clark Carlson-Thompson stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming "First Day Hike 2020" at First Peoples Buffalo Jump State Park. 

The hike is on Wednesday, January 1st from 1:00pm-3:30pm. It is a moderate, 3.5 mile hike featuring the history of the jump and the First Peoples who lived there. 

No dogs, please. 

For more information, you can head to the event's page on Facebook here.

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