Community Spotlight: Dinenr Theater
Anchor/Reporter

In tonight's Community Spotlight, Anastasia Vandeberg and Indigo Kelly stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming dinner theater production of "Maybe Baby It's You."

The show will take place on Feb. 13th-15th on the 3rd floor of the Times Square building. Doors open at 6:00pm. 

A prime rib dinner catered by Good Eats will be served. 

Tickets are $30. For more information or for reservations, call 406-268-6354. 

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