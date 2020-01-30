In tonight's Community Spotlight, Alex Gifford and Kaleb Stringer stopped by the KFBB studios to talk about February's CTE Month at Great Falls Public Schools. 

CTE stands for Careers & Technical Education, and is celebrated throughout the month. 

Week one focuses on construction and industrial technology; week 2 is for the culinary arts; week three highlights health and sciences; and week four is all about agriculture and business. 

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