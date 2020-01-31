In tonight's Community Spotlight, Adrienne Culliton, Sarah Tanguma, and Karissa Biddle stopped by the KFBB studios to talk about this weekend's CMR Cheer Kids' Camp. 

The camp will be Saturday, Feb. 1st, with registration and sign-in starting at 8:30am. Camp lasts until 11:00am, and campers are asked to return again at 2:30pm to perform at that day's CMR Varsity Game Halftime!

Cost is $30 per child. For more information, head to their website

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