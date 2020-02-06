...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST FRIDAY
ABOVE 5500 FEET...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
FRIDAY BELOW 5500 FEET...
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING ABOVE 5500 FEET, HEAVY SNOW
OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF MOSTLY 10 TO 20
INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH IN THE MOUNTAINS. FOR
THE WINTER WEATHER ADVISORY BELOW 5500 FEET, SNOW EXPECTED TO
DEVELOP DURING THE MORNING. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF MOSTLY 4
TO 8 INCHES, EXCEPT ONLY 1 TO 3 INCHES IN THE GREAT FALLS AREA.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST FRIDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY OVER MOUNTAIN PASSES. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING AND EVENING
COMMUTES. THERE WILL ALSO BE INCREASED AVALANCHE DANGER FOR
BACKCOUNTRY RECREATION.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOWFALL WILL DECREASE SOMEWHAT THIS
AFTERNOON, POSSIBLY ALLOWING IT TO PARTIALLY MELT ON LOWER
ELEVATION ROADWAYS, THEN REFREEZE THIS EVENING. SNOWFALL WILL
INCREASE AGAIN OVERNIGHT, CREATING A GREATER ICING HAZARD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
IF YOU MUST TRAVEL OVER MOUNTAIN PASSES, KEEP AN EXTRA
FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN
EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST FRIDAY
ABOVE 5500 FEET...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM MST
FRIDAY BELOW 5500 FEET...
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING ABOVE 5500 FEET, HEAVY SNOW
OCCURRING. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF MOSTLY 10 TO 20
INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 40 MPH IN THE MOUNTAINS. FOR
THE WINTER WEATHER ADVISORY BELOW 5500 FEET, SNOW EXPECTED TO
DEVELOP DURING THE MORNING. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF MOSTLY 4
TO 8 INCHES, EXCEPT ONLY 1 TO 3 INCHES IN THE GREAT FALLS AREA.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST FRIDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY OVER MOUNTAIN PASSES. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING AND EVENING
COMMUTES. THERE WILL ALSO BE INCREASED AVALANCHE DANGER FOR
BACKCOUNTRY RECREATION.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOWFALL WILL DECREASE SOMEWHAT THIS
AFTERNOON, POSSIBLY ALLOWING IT TO PARTIALLY MELT ON LOWER
ELEVATION ROADWAYS, THEN REFREEZE THIS EVENING. SNOWFALL WILL
INCREASE AGAIN OVERNIGHT, CREATING A GREATER ICING HAZARD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
IF YOU MUST TRAVEL OVER MOUNTAIN PASSES, KEEP AN EXTRA
FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN
EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...BANDS OF HEAVY SNOW SHOWERS CONTINUE TO MOVE SOUTH....
AT 1030 AM, BANDS OF HEAVY SNOW SHOWERS CONTINUE TO MOVE SOUTHWARD
ACROSS CENTRAL MT. THE BANDS OF HEAVY SNOW WILL AFFECT AREAS
MOSTLY EAST OF GREAT FALLS AND SOUTH OF FORT BENTON, INCLUDING
AREAS AROUND STANFORD, LEWISTOWN AND DENTON THROUGH 1230 PM.
VISIBILITY WILL FALL BELOW A HALF MILE AT TIMES. SNOW
ACCUMULATIONS UP TO AN INCH ARE POSSIBLE IN AREAS OF HEAVIER
SNOWFALL.
THOSE TRAVELING SHOULD BE PREPARED FOR QUICKLY CHANGING ROAD
CONDITIONS AND ARE REMINDED TO ALLOW A FEW EXTRA TRAVEL MINUTES TO
REACH THEIR DESTINATIONS.