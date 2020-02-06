Montana ExpoPark
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GREAT FALLS- The community is invited to preview concept plans for proposed facility updates to the Montana ExpoPark on February 20, 2020, in the Exhibition Hall, 400 3rd Street NW, at 7:00 pm.

According to a release from the Cascade County Commissioners, proposed facility updates include:

  • Upgrades to livestock facilities to improve connectivity and provide a better flow for livestock movement on the Montana ExpoPark grounds; 
  • Construction of a new multi-use arena with seating capacity for approximately 10,000 patrons; and
  • Relocation of the current livestock building and replacement of aging horse stalls nearing the end of their useful life.

The release says community teams have worked with several event organizers who are familiar with the Montana ExpoPark infrastructure and operations, and the proposed concept plan incorporates their collective knowledge.

The proposed concept plans will be presented by project staff in a 45-minute presentation before dispersing to tabletop displays where attendees can engage in further discussion about the proposed plan.

Tours of the Montana ExpoPark grounds are also being offered and will start at the Exhibition Hall at 5:30 pm for anyone wanting a firsthand look at the facility’s current condition. If you are planning on taking the tour, you are advised to dress for the weather conditions and arrive on time.

If you have any questions, you can contact the Cascade County Commission Office at 406-454-6810.

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