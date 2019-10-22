Trick or Treat So Kids Can Eat

GREAT FALLS- The CMR Drama Department is participating in Trick or Treat so Kids Can Eat on October 26 from 12:00 pm to 4:00 pm.

CMR Trick or Treat So Kids Can Eat

Students will be going around in costume to Great Falls neighborhoods to collect non-perishable food items and toiletries for the CMR Food Pantry.

All students will have a badge identifying them as Trick or Treat so Kids Can Eat participants.

Donations are also being taken at the CMR Drama Room 603 in Bill Williamson Hall from 12:00 to 4:00 pm.

For more information, you can call 406-268-6117.

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