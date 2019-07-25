Deputy Panther Lee

Deputy Panther Lee, who's served at CCSO for nearly two years. Image courtesy of CCSO. 

GREAT FALLS – The SWAT team with the Cascade County Sheriff’s Office has selected a woman to join its ranks for the first time ever.

CCSO Enhanced Scenario Based Shooting

Members of CCSO going through enhanced scenario based shooting. Image courtesy of CCSO. 

Deputy Panther Lee, who’s served at CCSO for nearly two years, qualified for the position after going through extensive tests on physical agility and scenario-based shooting skills, as well as interviews.

Deputy Lee also spent a week at SWAT Basic after joining the team, where CCSO tested her physical and mental capabilities.  

In a statement, CCSO writes:

“We are excited to have Deputy Lee on our SWAT Team and we look forward to her contributions to the team."

CCSO SWAT Team

Image courtesy of CCSO.

In addition to welcoming Deputy Lee, CCSO also congratulated Deputy Harris and Deputy Olsen for successfully finishing the SWAT Basic program.

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