...HIGH WIND WARNING IN EFFECT FROM 3 AM FRIDAY TO MIDNIGHT MST
FRIDAY NIGHT...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 60 MPH
EXPECTED.
* WHERE...EASTERN GLACIER, CASCADE, TOOLE, EASTERN PONDERA,
EASTERN TETON AND JUDITH BASIN.
* WHEN...FROM 3 AM FRIDAY TO MIDNIGHT MST FRIDAY NIGHT.
* IMPACTS...STRONG WINDS COULD CAUSE TREE DAMAGE AND ISOLATED POWER
OUTAGES. TRAVEL WILL BE DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE
VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE
LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS.
&&
THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
LEWIS AND CLARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE HAS REQUESTED A MISSING
ENDANGERED PERSON ADVISORY FOR PHILIP ARTHUR PIETZ. PHILIP IS A
WHITE MALE, 5-FOOT 10-INCHES TALL, 120 POUNDS. HE WAS LAST SEEN
DECEMBER 2ND IN THE WALMART/BURGER KING PARKING LOT IN HELENA,
MONTANA WEARING A BLUE JACKET WITH A FUR HOOD. PHILIP IS A
TRANSIENT AND RESIDES IN HIS TRUCK. HIS TRUCK WAS FOUND CRASHED
NEAR A RANCH NORTH OF HELENA. HE IS CONSIDERED ENDANGERED. PLEASE
CALL LEWIS AND CLARK COUNTY SHERIFF'S OFFICE AT 4 0 6, 4 4 7, 3 2
3 3, OR 9 1 1, WITH ANY INFORMATION.