Court Gavel

GREAT FALLS- A man is sentenced after he plead guilty to abusive sexual contact of a minor.

According to the Department of Justice, court records filed by the prosecution say that from 2014 to 2016 Edward Dean Cassidy sexually molested two children who were under 12-years-old.

Cassidy plead guilty in September and was sentenced on December 19.

Cassidy was sentenced to 27 months in prison, a lifetime of supervised release and ordered to pay $442 restitution.

Tags

News For You