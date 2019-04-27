Time to get in shape for the Ice Breaker

The Ice Breaker run is set to take place tomorrow afternoon with the first run starting at 1 pm.

The races included this year are a five...three and one mile race. In between these events will be stretch aerobics with lunch at 1:30.

 For those deciding to compete tomorrow for the first place prize of one thousand five hundred dollars, the awards ceremony will start at four.

Tune into our weather forecast for what to expect at this year’s Ice Breaker.

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