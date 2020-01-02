BROWNING- Blackfeet Law Enforcement Services are attempting to locate a 13-year-old girl last seen before Christmas.

Ashanti LaRaye Thomas is four feet two inches tall and weighs 150 pounds. She was last seen wearing blue jeans, a black or gray coat, converse and a gray maroon shirt.

BLES says she may be with her mother, Cheryl Brown or sisters Raefawn Thomas, Taylee Marceau, Tia Thomas or Katelynn Marceau.

If you have any information you are asked to contact Blackfeet Law Enforcement Services at 406-338-4000.

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