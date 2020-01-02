...HIGH WIND WATCH NOW IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING THROUGH
SATURDAY EVENING...
* WHAT...WEST WINDS 40 TO 50 MPH, WITH GUSTS UP TO 70 MPH, ARE
POSSIBLE.
* WHERE...EASTERN TETON, EASTERN PONDERA, TOOLE, CASCADE AND
CENTRAL AND SOUTHERN LEWIS AND CLARK COUNTIES.
* WHEN...FROM SATURDAY MORNING THROUGH SATURDAY EVENING.
* IMPACTS...STRONG WINDS MAY BLOW DOWN TREES AND POWER LINES.
ISOLATED POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. TRAVEL MAY BECOME
DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS AND WARNINGS FOR UPDATES ON THIS
SITUATION. FASTEN LOOSE OBJECTS OR SHELTER OBJECTS IN A SAFE
LOCATION PRIOR TO THE ONSET OF WINDS.
&&
MOLDAN
...A SNOW SQUALL WILL AFFECT NORTHEASTERN MEAGHER...JUDITH BASIN...
SOUTHWESTERN FERGUS...SOUTH CENTRAL CHOUTEAU AND SOUTHEASTERN CASCADE
COUNTIES...
AT 256 PM MST, A SNOW SQUALL WAS LOCATED NEAR STANFORD, MOVING
SOUTHEAST AT 45 MPH.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
STANFORD, BELT, DENTON, HOBSON, MOORE, GEYSER, NEIHART, RAYNESFORD,
WINDHAM, MOCCASIN, MONARCH, SLUICE BOXES STATE PARK, ACKLEY LAKE
STATE PARK, SAPPHIRE VILLAGE, STOCKETT, UTICA, GARNEILL, DANVERS,
COFFEE CREEK AND ARMINGTON.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
HIGHWAY 200 BETWEEN MILE MARKERS 0 AND 76.
HIGHWAY 89 BETWEEN MILE MARKERS 10 AND 71, AND BETWEEN MILE MARKERS
72 AND 79.
VISIBILITIES WILL DROP QUICKLY TO LESS THAN A QUARTER OF A MILE IN
THIS SQUALL.
USE EXTRA CAUTION IF YOU MUST TRAVEL INTO OR THROUGH THIS DANGEROUS
SNOW SQUALL. RAPID CHANGES IN VISIBILITY AND POTENTIALLY SLICK ROADS
ARE LIKELY TO LEAD TO ACCIDENTS. CONSIDER DELAYING TRAVEL UNTIL THE
SQUALL PASSES YOUR LOCATION.