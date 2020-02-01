Leeland Aimsback Jr.
Leeland Aimsback Jr. courtesy of Blackfeet Law Enforcement Services

BROWNING- Blackfeet Law Enforcement Services posted an attempt to locate for 16-year-old Leeland Aimsback Jr.

According to BLES Leeland was last seen wearing black sweats and a gray Jordan sweater.

Leeland is 16-years-old, six feet tall, weighs 250 pounds and has black hair.

If you know Leeland’s whereabouts you are asked to contact Blackfeet Law Enforcement at 406-338-4000.

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