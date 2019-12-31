...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* A PORTION OF CENTRAL MONTANA, INCLUDING THE FOLLOWING AREA,
LOCATIONS ALONG THE MISSOURI RIVER IN THE CITY OF GREAT FALLS.
* THROUGH WEDNESDAY AFTERNOON.
* AN ICE JAM HAS FORMED ALONG THE MISSOURI RIVER IN CITY OF GREAT
FALLS, WITH WATERS GRADUALLY RISING OVER THE PAST TWO DAYS.
* ICE IS PUSHING ONTO THE RIVER BANKS NEAR RIVERSIDE PARK.
FLOODING COULD BEGIN TO IMPACT RIVER DRIVE BETWEEN THE 10TH
AVENUE BRIDGE AND BROADWATER BAY PARK, IN ADDITION TO LOW-LYING
PARTS OF RIVER'S EDGE TRAIL AND RIVERSIDE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT CONDITIONS AND TRENDS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. ICE JAMS CAN CAUSE SUDDEN CHANGES IN RIVER
LEVELS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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...HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 11 AM MST WEDNESDAY...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 30 TO 40 MPH, WITH GUSTS UP TO 60 MPH
POSSIBLE.
* WHERE...CASCADE AND JUDITH BASIN COUNTIES.
* WHEN...UNTIL 11 AM MST WEDNESDAY.
* IMPACTS...TRAVEL WILL DIFFICULT FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 40 MPH, OR GUSTS
OF 58 MPH OR MORE, CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
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MOLDAN
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT
FROM 6 PM THIS EVENING TO 11 PM MST WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. 1 TO 2 INCHES AT LOWER ELEVATIONS AND 4
TO 8 INCHES IN THE MOUNTAINS.
* WHERE...ALL OF MEAGHER COUNTY AND THE KINGS HILL AREA IN CASCADE
COUNTY. THE CITY OF GREAT FALLS IS NOT INCLUDED IN THIS
ADVISORY.
* WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO 11 PM MST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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