Black ice around Lincoln
MDT Travel Info

LINCOLN- With the National Weather Service calling for snow starting Tuesday afternoon hazardous driving conditions are expected across impacted areas.

The Montana Department of Transportation is reporting black ice on MT-200 starting at Lincoln to just south of where the North Fork Blackfoot River crosses under the road.

Currently, MDT is reporting wet/scattered wet, snowy and icy roads in the Missoula and Kalispell area.

The NWS is warning of reduced visibility, blowing snow and hazardous driving in areas that will be affected by the snowfall.

If you’re planning on traveling today, you can check Montana Highway Patrol’s Travel Info for the latest road conditions and incidents here.

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