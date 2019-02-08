Bill extending brewery hours shut down

...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM MST SUNDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT
UNTIL 11 PM MST SATURDAY...
* WHAT...SNOW AND VERY COLD WIND CHILLS OCCURRING. ADDITIONAL
SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES. WIND CHILLS AS LOW AS 40
BELOW ZERO OCCURRING.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 11 PM MST
SATURDAY. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, UNTIL 2 PM MST SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED
SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
LISTEN TO NOAA WEATHER RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR THE LATEST
UPDATES ON THIS SITUATION.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 PM MST SUNDAY...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT
UNTIL 11 PM MST SATURDAY...
* WHAT...SNOW AND VERY COLD WIND CHILLS OCCURRING. ADDITIONAL
SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES. WIND CHILLS AS LOW AS 40
BELOW ZERO OCCURRING.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 11 PM MST
SATURDAY. FOR THE WIND CHILL ADVISORY, UNTIL 2 PM MST SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED
SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
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