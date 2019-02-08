Bill extending brewery hours shut down

GREAT FALLS- A bill potentially allowing beer taprooms to stay open two hours later was completely shut down in the house today.

With three votes yes and sixteen no's, House Bill 185 barely stood a chance amongst legislators. Once concerned about this bill passing costing them money and customers, bar-restaurant owners will not have to fear that happening. As for brewery owners, they'll be sticking to serving beer until 8 p.m.

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