Emergency vehicle lights flashing, police car inspecting city, security service

Emergency vehicle lights flashing, police car inspecting city, security service

Wednesday evening, a small grass fire sparked just outside of Great Falls. 

Black Eagle Volunteer Fire Department is just one of the agencies that responded. Chief Mike Deshayes says while the fire was contained, his concern was just getting to the scene. 

Deshayes says the department has been having issues lately with vehicles not pulling over to the right side of the road when they're responding to calls. In this case, he says he followed a vehicle for five blocks before the driver finally pulled over. 

While tonight's incident is unfortunate, it serves as a reminder to people to pull over for emergency vehicles. When you're unable to pull over safely, slow down as much as possible and stay aware of what's happening around you. 

Pulling over for emergency vehicles is the law according to Montana Code Annotated

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