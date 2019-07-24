THE FOLLOWING MESSAGE IS TRANSMITTED AT THE REQUEST OF THE
MONTANA DEPARTMENT OF JUSTICE.
A STATEWIDE MISSING ENDANGERED PERSON ADVISORY HAS BEEN ISSUED FOR
EVANDER WHITEDIRT. EVANDER IS AN AMERICAN INDIAN MALE, 25 YEARS
OLD, 5 FOOD 7 INCHES TALL, 145 POUNDS, BROWN HAIR, AND BROWN EYES.
HE WAS REPORTED MISSING TODAY, BUT WAS LAST SEEN ON JULY 15TH NEAR
LAME DEER. EVANDER HAS A MENTAL HEALTH DISABILITY THAT CAUSES HIM
TO FUNCTION AT THE LEVEL OF AN 11 YEAR OLD CHILD, AND POSSIBLY BE
COMBATIVE. THERE IS CONCERN HE MAY BE ENDANGERED. IF YOU HAVE ANY
INFORMATION, PLEASE CALL B I A NORTHERN CHEYENNE LAW ENFORCEMENT
AT 4 0 6, 4 7 7, 6 2 8 9. THANK YOU.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THURSDAY FOR
LOW RH AND STRONG GUSTY WINDS FOR FIRE WEATHER ZONES 112, 113,
114, 115, 117, AND 118...
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 112, 113, 114, 115, 117 AND
118.
* WINDS...WINDS WILL DIMINISH SOMEWHAT TO AROUND 10 TO 20 MPH
TONIGHT. WEST WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH THEN
LOOK TO RETURN FOR THURSDAY.
* HUMIDITY...OVERNIGHT RH RECOVERY WILL STRUGGLE TO REBOUND, AND
GENERALLY RANGE 45 TO 55 PERCENT. THURSDAY AFTERNOON AND EVENING
HUMIDITIES WILL THEN DROP SUBSTANTIALLY AND RANGE FROM 12 TO 17
PERCENT.
* IMPACTS...STRONG WEST WINDS WILL MAKE IT DIFFICULT TO CONTAIN ANY
NEW FIRE STARTS ON LOWER ELEVATION GRASSY AREAS THAT HAVE DRIED
OUT. ERRANT SPARKS AND UNATTENDED FIRES MAY RESULT IN AN UNWANTED
FIRE START.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE
EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF STRONG
WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN CONTRIBUTE
TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PLEASE ADVISE THE APPROPRIATE OFFICIALS OR FIRE CREWS IN THESE
AREAS OF THIS RED FLAG WARNING.
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