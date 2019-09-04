Antelope buck rundown
Photo courtesy of Fish Wildlife and Parks

MOCCASIN- Two antelope bucks were killed by a car in a farmer’s field near Moccasin.

Fish Wildlife and Parks says the incident happened sometime over Labor Day Weekend about five miles northeast of Moccasin

The car had driven into a farmer's field chasing antelope and left deep tire ruts, damaging the farmer’s field.

Fish Wildlife and Parks are asking anyone with information call 1-800-TIPMONT (1-800-847-6668).

 

 

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