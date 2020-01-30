MDT Travel Info
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GREAT FALLS- An accident is blocking both lanes on Vaughn Frontage Road at mile marker 5.5 near Manchester.

DOJ Incident Report

The DOJ Incident Report has the crash listed as an injury crash that was received at 4:45 pm.

The severity of the injuries is currently unknown, however, the MTD Travel Info website says first responders are on scene.

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