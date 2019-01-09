Healthy Lives Vibrant Futures Forum
Anchor/Reporter

In tonight's Community Spotlight, Kim Skornogoski with United Way of Cascade County stopped by the KFBB studios to talk about the upcoming "Healthy Lives Vibrant Futures" Community Health Symposium. 

The event will take place on Thursday, Jan. 17th from 3-5pm at the Great Falls College MSU.

Feedback and discussion from the forum will be used by a coalition to develop a Community Health Improvement Plan for the next two years. 

For more information about the event, search "Healthy Lives Vibrant Futures" on Facebook. 

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