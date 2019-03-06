THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN GREAT FALLS HAS EXTENDED THE
* FLOOD WARNING FOR...
AN ICE JAM IN...
NORTH CENTRAL GALLATIN COUNTY IN SOUTH CENTRAL MONTANA...
* UNTIL 545 PM MST FRIDAY.
* AT 444 PM MST, GALLATIN COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT REPORTS THAT
AN ICE JAM CONTINUES ON THE GALLATIN RIVER NEAR THE TOWN OF LOGAN.
WATER LEVELS ARE CURRENTLY BELOW FLOOD STAGE IN THIS AREA, BUT THE
RISK FOR FLOODING WILL CONTINUE THROUGH THE WEEK. REMAIN VIGILANT,
AS WATER RISES FROM THIS ICE JAM COULD OCCUR RAPIDLY WITH LITTLE
WARNING.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
LOGAN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
PLEASE REPORT FLOODING TO YOUR LOCAL LAW ENFORCEMENT AGENCY WHEN YOU
CAN DO SO SAFELY.
&&