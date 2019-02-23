Western Montana is under a WEATHER AUTHORITY ALERT as incoming winter weather will make travel difficult to impossible in the coming days.
Bozeman:
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 AM MST SUNDAY...
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 8 AM SUNDAY TO 5 AM MST TUESDAY...
* WHAT...SNOW AND SOME BLOWING SNOW OCCURRING. HEAVY SNOW EXPECTED. SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES EXPECTED THROUGH EARLY SUNDAY MORNING, MAINLY FAVORING NORTH- AND NORTHWEST- FACING SLOPES AND ASPECTS. SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6 INCHES EXPECTED IN THE VALLEYS AND 7 TO 12 INCHES WITH ISOLATED AMOUNTS TO 18 INCHES EXPECTED FROM LATE SUNDAY MORNING THROUGH LATE MONDAY NIGHT. WINDS GUSTING AS HIGH AS 50 MPH.
* WHERE...BEAVERHEAD, MADISON AND GALLATIN.
* WHEN...FOR THE WINTER WEATHER ADVISORY, UNTIL 8 AM MST SUNDAY. FOR THE WINTER STORM WARNING, FROM 8 AM SUNDAY TO 5 AM MST TUESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE. PATCHY BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. GUSTY WINDS COULD BRING DOWN TREE BRANCHES.
Butte:
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM SUNDAY TO 6 AM MST MONDAY...
* WHAT...SNOW AND BLOWING SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 10 INCHES EXPECTED WITH EAST TO NORTHEAST WINDS 15 TO 20 MPH AT TIMES.
* WHERE...BUTTE, GEORGETOWN LAKE, HIGHWAY 12 GARRISON TO ELLISTON, HOMESTAKE PASS, AND MACDONALD PASS.
* WHEN...FROM 6 AM SUNDAY TO 6 AM MST MONDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. PATCHY BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 30 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
Kalispell:
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MST SUNDAY...
* WHAT...SNOW, BLOWING SNOW, AND WIND CHILLS EXPECTED. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO INCHES. WINDS 20 TO 30 MPH DECREASING TO 15 TO 20 MPH TONIGHT AND WIND CHILLS 10 TO 20 DEGREES BELOW ZERO.
* WHERE...BAD ROCK CANYON, ESSEX, HIGHWAY 83 BIGFORK TO SWAN LAKE, MARIAS PASS, POLEBRIDGE, FLATHEAD LAKE, FLATHEAD VALLEY, MISSION VALLEY.
* WHEN...UNTIL NOON MST SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
Missoula:
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH TUESDAY MORNING...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE IN THE BITTERROOT VALLEY. LIGHTER SNOW POSSIBLE IN THE MISSOULA VALLEY. FOR THE BITTERROOT VALLEY: TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 10 INCHES POSSIBLE. FOR THE MISSOULA VALLEY: 3 TO 6 INCHES POSSIBLE.
* WHERE...MISSOULA/BITTERROOT VALLEYS.
* WHEN...FROM MONDAY MORNING THROUGH TUESDAY MORNING.
* WINDS...GUSTY EASTERLY WINDS WILL APPROACH 25 TO 35 MPH AT TIMES THROUGH HELLGATE CANYON AND EAST MISSOULA. SNOWFALL AMOUNTS IN THIS AREA MAY END UP BEING LESS THAN WHAT IS FORECAST DUE TO STRONG WINDS.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT, ESPECIALLY ALONG HIGHWAY 93 FROM LOLO SOUTH THROUGH DARBY.