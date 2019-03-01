Bitterly cold wind chills, blowing snow and drifting snow and flooding are impacting travel in Western Montana.
Road conditions will not be improving any time soon.
Click here for road report information.
Kalispell:
..WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO NOON MST SATURDAY...
* WHAT...BLOWING AND DRIFTING SNOW FOLLOWED BY EXTREMELY COLD WIND CHILLS EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES EXPECTED.
* WHERE...FLATHEAD LAKE, FLATHEAD VALLEY, MISSION VALLEY, AND POLSON. * WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO NOON MST SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
Missoula:
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THIS EVENING THROUGH SATURDAY MORNING...
* WHAT...BLOWING AND DRIFTING SNOW POSSIBLE FOLLOWED BY LOW WIND CHILLS. TOTAL NEW SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO ONE INCH POSSIBLE.
* WHERE...MISSOULA VALLEY.
* WHEN...FROM THIS EVENING THROUGH SATURDAY MORNING.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 15 BELOW ZERO COULD RESULT IN HYPOTHERMIA IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN.
Butte:
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO NOON MST SATURDAY...
* WHAT...BLOWING AND DRIFTING SNOW FOLLOWED BY EXTREMELY COLD WIND CHILLS. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES EXPECTED.
* WHERE...GEORGETOWN LAKE, HIGHWAY 12 GARRISON TO ELLISTON, HOMESTAKE PASS, MACDONALD PASS, HIGHWAY 200 BONNER TO GREENOUGH, AND I-90 EAST MISSOULA TO BEARMOUTH.
* WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO NOON MST SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE COLD WIND CHILLS AS LOW AS 30 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.