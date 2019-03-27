President to give Bozeman man Travis Atkins Medal of Honor today
U.S. Army

President Donald Trump is awarding the late Staff Sgt. Travis Atkins a Medal of Honor for his actions.

Sen. Daines joined the president at the White House for the ceremony.

Click here for the livestream of the ceremony. It's scheduled to begin at 2 PM Mountain Standard Time (4 PM Eastern.)

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