...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS
EVENING TO NOON MDT FRIDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 5 INCHES
AT LOWER ELEVATIONS EXPECTED, WITH GENERALLY 5 TO 10 INCHES FOR
THE MOUNTAIN PASSES, AND 8 TO 14 INCHES FOR THE PEAKS.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST CENTRAL
MONTANA.
* WHEN...FROM 6 PM WEDNESDAY TO NOON MDT FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE DIFFICULT AT TIMES,
ESPECIALLY ACROSS THE MOUNTAIN PASSES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
TO SEE A GRAPHICAL REPRESENTATION OF THE DEGREE OF STRESS ON
YOUNG LIVESTOCK PLEASE VISIT OUR WEBPAGE AND SELECT LOCAL
PROGRAMS THEN COLD AIR ADVISORY FOR NEWBORN LIVESTOCK.
&&